اعتقال مواطن أمريكي في روسيا بعد مثوله أمام محكمة بموسكو

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نشر الأحد ، 11 يونيو / حزيران 2023

(CNN)—احتجز مواطن أمريكي في موسكو وفقًا لبيان صادر عن محاكم الاختصاص العام في موسكو عبر صفحتها بمنصة تيليغرام، السبت.

وأضافت المحاكم أن الرجل اعتقل بعد أن اتخذت "محكمة خاموفنيكي الجزئية في موسكو إجراء وقائيا ضده"، واصفة الرجل بأنه "مظلي سباق وموسيقي وأنه متهم بالمشاركة في تجارة المخدرات من خلال جذب الشباب".

وسيبقى الرجل رهن الاعتقال حتى 6 أغسطس/ اب 2023، بحسب البيان.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إنها على علم بتقارير عن احتجاز مواطن أمريكي لكنها رفضت التعليق أكثر، متذرعة باعتبارات الخصوصية.