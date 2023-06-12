شاب بريطاني يتسلق خامس أعلى مبنى في العالم قبل أن يتم إنقاذه واعتقاله

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تم إنقاذ رجل بريطاني وتسليمه إلى الشرطة في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، بعد تسلقه بيديه العاريتين إلى الطابق 73 من برج "لوت وورلد"، خامس أطول مبنى في العالم، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن محطة سونغبا للإطفاء.

وانتشرت تقارير حول إقدام الشاب، وهو في العشرينات من عمره، على تسلق المبنى المكون من 123 طابقا بدون أي معدات.

ووصلت فرق الإطفاء من محطة "سونغبا" إلى موقع الحدث عند الساعة 7:56 صباحا بالتوقيت المحلي وأنقذت الرجل عبر وضعه في سرير خاص بالصيانة ثم دفعه نحو المبنى.

وتم تسليم الشاب إلى الشرطة بعد وصوله إلى الطابق الأول من المبنى.

وكشفت المحطة أن الرجل عانى من جرح في ركبة ساقه اليمنى.