سارة رانسوم وإليزابيث شتاين ضحيتا جيفري إبستين المزعومتين، خلال وصولهما إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية لمتابعة القضية في 28 يونيو/حزيران عام 2022.

(CNN)—توصّل بنك جي بي مورغان تشيس، الاثنين، إلى تسوية دعوى جماعية مع ضحايا الاعتداء الجنسي الي اتهموا فيها الممول السابق للبنك جيفري إبستين بارتكابها.

واتهم الضحايا البنك بتمكين الممول المتوفى من الاتجار بالجنس عندما كان عميلا للبنك.

وقال بيان مشترك من أكبر بنك في البلاد ومحامو الضحايا إنهم "أبلغوا المحكمة بأنهم توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ، لتسوية الدعوى الجماعية المفترضة المتعلقة بجرائم جيفري إبستين".

والاتفاق خاضع لموافقة المحكمة، ولم يتم الكشف عن مبلغ التسوية.

وقال البنك ومحامو الضحايا إن التسوية في مصلحة جميع الأطراف "خاصة الناجين من الانتهاكات المروعة التي ارتكبها إبستين"، حسب قولهم في البيان.

ولا يزال التقاضي معلقا بين جزر فيرجن الأمريكية والبنك. ويواصل جي بي مورغان تشيس متابعة قضيته ضد جيس ستايلي المدير التنفيذي السابق لـJPMorgan الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، والذي قالت الدعوى إنه مسؤول إلى حد كبير عن علاقة جي بي مورغان المالية مع إبستين، والتي استمرت 15 عاما.

ولم يتم الكشف عن شروط اتفاق التسوية، وكان ضحايا إبستين قد توصلوا في وقت سابق إلى تسوية بقيمة 75 مليون دولار مع دويتشه بنك.