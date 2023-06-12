وفاة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- توفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في مستشفى ميلانو عن عمر يناهز 86 عامًا، حسبما أكد مكتبه الصحفي الإثنين.

وترأس برلسكوني أربع حكومات خلال حياته السياسية بين عامي 1993 و2011 وكان مالك نادي ميلان الإيطالي بين 1987 و2017 وصنع للفريق إنجازات كبيرة أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.

ووُجهت لرئيس وزراء إيطاليا الأسبق تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي لبرلسكوني عام 2013 وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات لكنه أُعفي من تنفيذ الحكم لأنه كان يبلغ من السن 76 عاما واستبدل الحكم بتقديم خدمات مجتمعية غير مدفوعة الأجر.

وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماتيو رينزي، بسيلفيو برلسكوني، عقب أنباء وفاته يوم الاثنين، واصفا إياه بالرجل الذي "صنع التاريخ" في إيطاليا.