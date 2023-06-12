وزيرة إماراتية تجري زيارة رسمية لأوكرانيا وتلتقي زيلينسكي وزوجته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجرت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري على رأس وفد من الدولة، الاثنين، زيارة رسمية إلى أوكرانيا، التقت خلالها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وزوجته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإنسانية جراء الأزمة الأوكرانية وتداعياتها خاصة على الأطفال، وذلك في إطار الدعم الإنساني الإماراتي للتخفيف من الآثار الإنسانية للمتضررين من الشعب الأوكراني"، بحسب (وام).

وأعرب الرئيس الأوكراني، "عن شكره وتقديره للإمارات وقيادتها على دعمها الإنساني المتواصل للشعب الأوكراني، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها، منوها بالدور الفاعل للشيخ محمد بن زايد، من أجل تحقيق السلام والاستقرار حول العالم"، حسبما نقلت الوكالة الإماراتية.

كما التقت الوزيرة مريم المهيري، خلال الزيارة، السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا، رئيسة مؤسسة أولينا زيلينسكا للمنظمات الخيرية.

وبحثت الوزيرة الإماراتي والسيدة الأولى الأوكرانية "الدعم الإماراتي الإنساني لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية، وتم عرض مشاريع تأهيلية جديدة لإعادة بناء المستشفيات وترميم المدارس المتضررة، والاطلاع على مستجدات أحد المشاريع التي تعكف عليها المؤسسة باسم (بيوت الأيتام العائلية)، والتي دعمتها الإمارات بـ4 ملايين دولار لبناء 10 مبان تحتضن نحو 100 طفل"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعربت أولينا زيلينسكا، عن شكرها للإمارات قيادة وحكومة وشعبا على الدعم الإنساني والإغاثي منذ بداية الأزمة للشعب الأوكراني واللاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة، وأثنت على الدور المحوري للإمارات في تحقيق السلام والاستقرار حول العالم.

وأكدت مريم المهيري، بحسب التقرير، أن "الإمارات بتوجيهات قيادتها، تواصل جهودها الإنسانية على الساحة الأوكرانية، بتقديم 2500 جهاز كمبيوتر لمساعدة الطلاب في التعليم عن بعد، ومواصلة دراستهم بما يسهم في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة".

كما سلمت مريم المهيري، بالتعاون مع سفارة أوكرانيا لدى الإمارات لسيدة أوكرانيا الأولى، مجموعة من الرسائل التي تعبر عن الأمل من الأطفال الأوكرانيين المقيمين في الإمارات، حسبما أفادت (وام).