أمريكا تكشف معلومات جديدة عن "قاعدة التجسس" الصينية في كوبا

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الصين "طورت قاعدة التجسس الخاصة بها في كوبا خلال عام 2019"، وأضاف أن "الجهود الدبلوماسية الأمريكية أبطأت جهود الصين لنشر مثل هذه المنشآت في بعض الدول".

وصرح بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني: "عندما تولت الإدارة الأمريكية الحالية مهامها في يناير/ كانون الثاني 2021، تم إطلاعنا على عدد من الجهود الحساسة التي تبذلها بكين حول العالم لتوسيع لوجستياتها الخارجية، والبنية التحتية للقواعد وتجميع المعلومات للسماح لها بإبراز القوة العسكرية بما في ذلك في كوبا".

وقال: "في الواقع، بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، أجرت الصين تحديثا لمنشآت جمع المعلومات الاستخبارية في كوبا في عام 2019".

كانت شبكة CNN ذكرت، السبت، أن الصين تدير منشآت عسكرية واستخباراتية في كوبا منذ عام 2019 على الأقل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "يقدر خبراؤنا أن جهودنا الدبلوماسية قد أبطأت هذا جهود الصين لنشر قواعدها"، وتابع أن إدارة دونالد ترامب "انخرطت في بعض المحاولات لمواجهة هذا التحدي لكن إدارة جو بايدن قررت الانخراط في نهج أكثر مباشرة"، وذكر أن استراتيجية الإدارة الحالية "تبدأ بالدبلوماسية".