بوتين يوضح موقفه من فرض الأحكام العرفية وتعبئة المزيد من القوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة لفرض الأحكام العرفية في روسيا أو تعبئة إضافية للقوات الروسية في الوقت الحالي، في ظل الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا.

وقال بوتين في لقاء مع المدونين العسكريين الروس والمراسلين الحربيين في الكرملين: "هذا يعتمد على الغرض. كانت قواتنا في كييف. هل نحتاج إلى العودة إلى هناك أم لا؟".

وأضاف: "سبب سؤالي لمثل هذا السؤال البلاغي، هو أنه من الواضح أنه لا توجد إجابة عليه. أستطيع أنا فقط أن أجيب عليه بنفسي. لكن يجب أن نقرر مسألة التعبئة اعتمادًا على الأهداف التي حددناها لأنفسنا. حسنًا، لا توجد مثل هذه الحاجة اليوم".

وقال الرئيس الروسي إنه تمت إضافة حوالي 156 ألف جندي منذ يناير/كانون الثاني، من بينهم جنود متعاقدون تم تجنيدهم وآخرون تطوعوا.

وقال أيضًا إنه بينما يحتاج عمل إنفاذ القانون والخدمات الخاصة إلى التحسين، فليست هناك حاجة لفرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء روسيا.