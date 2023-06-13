أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أظهرت لقطات حية على التلفزيون الفنزويلي الرسمي وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة كاراكاس، الإثنين، في أولى محطات رحلته التي ستشمل ثلاث دول في أمريكا اللاتينية، حيث التقى بنظيره نيكولاس مادورو في قصر "ميرافلوريس".

وبعد اجتماع خاص، أعلن الزعيمان في مؤتمر صحفي متلفز أنهما وقعا سلسلة من الاتفاقيات الثنائية لتوسيع التعاون بين البلدين، فضلا عن النية لزيادة التجارة الثنائية لتصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مع مادورو: "سيتم زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وفنزويلا إلى 10 مليارات دولار في الخطوة الأولى، ويمكن رفعه إلى 20 مليار دولار في الخطوة الثانية".

في وقت سابق الاثنين، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن جولة الرئيس الإيراني في أمريكا اللاتينية ستشمل نيكاراغوا وكوبا.