لندن، بريطانيا (CNN) – أعلنت شرطة مدينة نوتنغهام في إنجلترا وقوع "حادثة خطيرة"، بعد اعتقال شخص إثر العثور على 3 جثث في المدينة، حسبما جاء في بيان للشرطة نُشر عبر الإنترنت.

تم استدعاء الشرطة إلى طريق إلكستون بعد الساعة الرابعة فجرا حيث تم العثور على شخصين ميتين في الشارع.

ثم تم استدعاء الضباط إلى حادث آخر في شارع ميلتون حيث حاولت شاحنة دهس ثلاث أشخاص، يتم علاجهم حاليًا في المستشفى.

وعثرت الشرطة أيضا على شخص آخر ميت في شارع "ماغدالا"، وأشارت الشرطة إلى أنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 31 عاما للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل وبقي في قبضة الشرطة.

وقالت رئيسة الشرطة كيت ماينيل: "هذه حادثة تراجيدية ومأساوية أودت بحياة 3 أشخاص"، وأردفت بالقول: "نعتقد أن الحوادث الثلاث مرتبطة ببعضها ولدينا شخص رهن الاعتقال".

وتابعت بالقول: "لا تزال التحقيقات في مراحلها الأولى ويعمل فريق من المحققين في موقع الحادثة لمعرفة ما حدث".

وأضافت ماينيل: "نطالب الناس بالصبر ريثما تنتهي التحقيقات الأولية، حاليا ستبقى عدد من شوارع المدينة مغلقة مع استمرار التحقيقات".