إذاعة: هولندا حذرت أمريكا بشأن خطة أوكرانية لتفجير نورد ستريم

(CNN)-- قالت الإذاعة العامة الهولندية، الثلاثاء، إن استخبارات بلادها العسكرية حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، العام الماضي، من خطة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم" قبل 3 أشهر من تفجيره.

وقالت الإذاعة إن التقرير استند إلى تحقيق مشترك أجرته وسائل هولندية وألمانية.

وحسبما ذكرت شبكة CNN، الأسبوع الماضي، بناء على معلومات من 3 مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية من حليف أوروبي العام الماضي تفيد بأن الجيش الأوكراني كان يخطط لشن هجوم على خطوط أنابيب"نورد ستريم".

وأدان المسؤولون الأمريكيون والحلفاء الغربيون الهجوم على خطوط الأنابيب في سبتمبر/ أيلول الماضي، ووصفوه بأنه "تخريب للبنية التحتية الحيوية"، ويجرى تحقيقا بشأن الحادث من قبل دول أوروبية أخرى.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين مطلعين قولهم إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حذرت أوكرانيا العام الماضي من مهاجمة "نورد ستريم" بعد تلقي معلومات حول خطة أوكرانية مزعومة.

وحسبما قال المسؤولون للصحيفة، تلقت الاستخبارات الأمريكية المعلومات من الاستخبارات العسكرية الهولندية.

وقالت هيئة الإذاعة العامة الهولندية في تقريرها إن الاستخبارات العسكرية الهولندية كانت قادرة في مرحلة مبكرة على جمع معلومات مفصلة حول الخطة أوكرانية لتفجير خطوط الأنابيب.

وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية والسفارة الهولندية في الولايات المتحدة عن التعليق عندما تواصلت شبكة CNN للتعليق يوم الثلاثاء، وكذلك تواصلت CNN أيضا مع الحكومة الأوكرانية للرد، لكنها لم تجب.

ويأتي تقرير الإذاعة الهولندية بعد أقل من عام من اكتشاف تسريبات ناجمة عن انفجارات تحت الماء في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2، اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ويمران تحت بحر البلطيق.

وكانت خطوط الأنابيب مثيرة للجدل قبل بدء الحرب في أوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

ولم يكن أي من خطي الأنابيب ينقل الغاز بشكل نشط إلى أوروبا وقت التسريبات، رغم أنهما كانا لا يزالان يحتفظان بالغاز تحت الضغط.

ونفت أوكرانيا أي مسؤولية عن التسريبات في ذلك الوقت، حيث أشار ميخايلو بودولياك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تويتر، إلى الفكرة باعتبارها "نظرية مؤامرة مسلية".