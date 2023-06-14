أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وجه رئيس الشيشان، رمضان قديروف، نداء لأوكرانيا من أجل توفير معلومات حول مكان وجود آدم ديليمخانوف الذي يعتبره "يده اليمنى"، والذي قيل إنه أُصيب في منطقة زاباروجيا التي شن عليها الجيش الأوكراني هجوما مضادا.

وقال قديروف عبر قناته على تيليغرام، إنه لم يستطع الوصول إلى ديليمخانوف "بأي طريقة" وطلب المساعدة من أوكرانيا لتحديد موقعه.

وأضاف رئيس الشيشان قائلا: "لا يتواصل معي"، وتابع: "أطلب من الاستخبارات الأوكرانية تقديم معلومات دقيقة حول المكان والمواقع التي تم استهدافها، لأتمكن من إيجاد أخي العزيز".

ووعد قديروف بـ"مكافأة سخية" مقابل تقديم المعلومات من الجانب الأوكراني.

ونقلت قناة "زفيزدا" الروسية الرسمية عن مجلس الدوما أن ديليمخانوف وهو مشرع في المجلس، قد أُصيب لكنه على قيد الحياة.

وقال البرلماني أندريه كارتابولوف إن ديليمخانوف "بأمن وسلام"، وفي وقت سابق قال مدون أوكراني أن ديليمخانوف قُتل خلال الهجوم المضاد.