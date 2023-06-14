أول تصريح لترامب عن جلسة محاكمته بشأن قضية الوثائق السرية

(CNN)-- طمأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أنصاره بعدما خرج من المحكمة الفيدرالية في ميامي حيث مثل أمامها في قضية "سوء التعامل مع الوثائق السرية"، وقال إن "كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع أنصاره أثناء توقفه في مطعم: "أعتقد أن المحاكمة تسير بشكل رائع، أعتقد أنها قضية مزورة، لدينا بلد مزور، لدينا دولة فاسدة ليس لها حدود، وليس لديها سوى المشاكل، نحن أمة في حالة تدهور"، حسب قوله.

وغنى أنصار الرئيس السابق له أغنية "عيد ميلاد سعيد" بمناسبة عيد ميلاده، من جانبه قال ترامب: "لدينا حكومة خارجة عن السيطرة".

وكان مع دونالد ترامب في المطعم مساعده والت ناوتا الذي وجهت إليه أيضا لائحة اتهام في قضية الوثائق السرية.

وبدا لقاء ترامب مع أنصاره كأنه من لقاءات الحملة الانتخابية التي كان يقوم بها في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير في المطاعم ومحلات البيتزا بينما يحاول التواصل مع الناخبين في أماكن أصغر خارج التجمعات.