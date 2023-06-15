دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) وفقاً لتقرير "الاتجاهات العالمية حول النزوح القسري" لعام 2022 للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل عدد النازحين بسبب الحروب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان إلى مستوى قياسي يبلغ 108.4 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022، ليمثل ارتفاعًا قدره 19.1 مليون شخص عن العام السابق، وهي أكبر زيادة تم تسجيلها على الإطلاق في التاريخ.

وفقًا للبيانات، يستمر النزوح القسري في الارتفاع على مستوى العالم، ولكن يشير التقرير إلى تباطؤ في هذا الارتفاع خلال عام 2023. على سبيل المثال، تسبب اندلاع الصراع في السودان في عدم حدوث تدفقات جديدة للنازحين خارج البلاد، إلى وصول عدد إجمالي النازحين العالمي لحوالي 110 مليون شخص بحلول شهر مايو.

ارتفع العدد الإجمالي اللاجئين في جميع أنحاء العالم بمقدار %35، أو 8.9 مليون شخص ليصل إلى 34.6 مليون بنهاية عام 2022.

نُسب بلد المنشأ لأكثر من 87٪ من جميع اللاجئين في نهاية عام 2022 من 10 دول، وهي نسبة أكبر بقليل من في السنوات السابقة. حيث مثل السوريون ما يقرب من 1 من 5 لاجئين على مستوى العالم، بحوالي 6.5 مليون مستضاف في 131 دولة. حوالي 77٪ يقيمون في الدول المجاورة بما في ذلك تركيا (3.5 مليون)، لبنان (814،700) والأردن (660،900).

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز الحقائق والأرقام ضمن تقرير "الاتجاهات العالمية حول النزوح القسري" لعام 2022.