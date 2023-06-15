اليابان تعلن سقوط صاروخين بالييستيين أطلقتهما كوريا الشمالية في منطقتها الاقتصادية

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اليابان تعلن سقوط صاروخين بالييستيين أطلقتهما كوريا الشمالية في منطقتها الاقتصادية
كوريون جنوبيون يشاهدون بثا تلفزيونيا يعرض صورة لإطلاق صاروخ كوري شمالي، في محطة سكة حديد سيول في 31 مايو/أيار 2023.Credit: Chung Sung-Jun/Getty Images

طوكيو، اليابان (CNN)-- قالت وزارة الدفاع اليابانية، الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى على الأقل، سقطا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في اليابان.

وأطلعت كيمي أونودا، أمين وزارة الدفاع للبرلمان، المراسلين حول عملية الإطلاق، وقالت إن الصاروخين الباليستيين قصيري المدى أُطلقا "بالقرب من الساحل الغربي لكوريا الشمالية في حوالي الساعة 7 مساء بتوقيت اليابان، الخميس، باتجاه الشرق. ويعتقد أن الصاروخين سقطا تقريبا على بعد حوالي 110 كيلومترات شمال غرب، و250 كيلومترا شمال غرب جزيرة هيغورا في محافظة إيشيكاوا".

وأضافت أونودا أن "الصاروخين الباليستيين ربما تحركا في مسار غير منتظم".

وبحسب هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة سونان، بالقرب من العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، باتجاه المياه الواقعة شرق شبه الجزيرة الكورية.

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