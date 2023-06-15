الأمم المتحدة: ما بين 700-750 شخصا كانوا على متن قارب غرق قبالة اليونان

(CNN)-- قالت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن التقارير الأولى تشير إلى وجود ما بين 700 و750 شخصا كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة الساحل اليوناني في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وكتب المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في مكتب تنسيق البحر الأبيض المتوسط فلافيو دي غياكومو على تويتر، الخميس، إن "التقديرات بين 700-750 شخصا كانوا على متن القارب، من بينهم 40 طفلا على الأقل، صحيحة".

وأضاف دي غياكومو أنه إذا تم تأكيد هذه الأرقام، "فسيكون ثاني أخطر تحطم لسفينة في البحر المتوسط، (بعد حادث أبريل/نيسان 2015)".

ومن جانبه، قال خفر السواحل اليوناني لشبكة CNN، إن عدد الأشخاص الذين تأكدت وفاتهم بعد غرق قارب مهاجرين يحمل مئات الأشخاص قبالة الساحل اليوناني، ارتفع إلى 78 شخصا.

وأضاف أنه تم إنقاذ 104 مهاجرين كانوا مسافرين على متن القارب من المياه ونقلهم إلى مدينة كالاماتا.

وذكر خفر السواحل أن عملية البحث والإنقاذ ستتوقف بمجرد حلول الظلام في المنطقة وستتواصل مع أول ضوء لنهار الغد.