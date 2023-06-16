كندا.. مصرع 15 شخصا على الأقل إثر تصادم شاحنة بحافلة

(CNN)-- أعلنت الشرطة الكندية، الخميس، مصرع 15 شخصا في حادث تصادم شاحنة بحافلة قرب بلدة كاربيري في مقاطعة مانيتوبا.

وقال مساعد المفوض في الشرطة روب هيل، في مؤتمر صحفي، إن غالبية ركاب الحافلة كانوا من كبار السن، وتم نقل 10 ضحايا إلى المستشفى.

وذكر عمدة كاربيري راي مويرهيد، في بيان، أن "مجلس البلدة كاربيري في حالة صدمة بعد حادث التصادم الخطير للغاية الذي وقع عند تقاطع الطريقين السريعين رقم 1 ورقم 5".

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في بيان، الحادث بأنه "مأساوي بشكل لا يصدق".

وقال: "أبعث بأحر التعازي لأولئك الذين فقدوا أحباءهم اليوم، لا أستطيع أن أتخيل الألم الذي يشعر به المتضررون".

وأصدرت السلطات في المقاطعة أمرا بتنكيس الأعلام في المبنى التشريعي.