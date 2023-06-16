أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، في بكين الجمعة، وفق ما نقلته قناة "CCTV" الحكومية.

وقال شي جين بينغ لغيتس إن أساس العلاقات بين الصين وأمريكا هي "في الشعب".

وقال الرئيس الصيني لغيتس: "سعيد جدا برؤيتك. لم نلتق منذ أكثر من ثلاث سنوات. أنت شخص مساهم في قضية تنمية الصين وفعلت الكثير من الأشياء".

ووصف شي جين بينغ غيتس بأنه أول "صديق أمريكي" يراه هذا العام ووصف رجل الأعمال بأنه "صديق قديم" للصين.

وقال الرئيس الصيني: "في وضع العالم الراهن، يمكننا القيام بكل أنواع الأنشطة التي تعود بالفائدة على بلدينا وشعبينا والإنسانية جمعاء. دعونا جميعًا نساعد في هذا الصدد".

ويُعد غيتس أول قائد في مجال ريادة الأعمال يلتقي الرئيس الصيني في السنوات الأخيرة.