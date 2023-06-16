بوتين يُطلق تصريحات جديدة حول احتمالية استخدام روسيا الأسلحة النووية

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بوتين يُطلق تصريحات جديدة حول احتمالية استخدام روسيا الأسلحة النووية
Credit: RAMIL SITDIKOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

(CNN)-- أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، تصريحات جديدة حول احتمالية أن تستخدم بلاده الأسلحة النووية.

وقال بوتين إن استخدام روسيا للأسلحة النووية "ممكن نظريا، إذا كان هناك تهديد لوجود الاتحاد الروسي".

وأضاف خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن "أول أسلحة نووية تكتيكية يتم تخزينها في بيلاروسيا وصلت إلى هناك".

ومن جهة أخرى، قال بوتين إن الجيش الروسي يمكن أن "يدمر أي مبنى في وسط كييف"، وأضاف: "نحن لم نقم بذلك".

وتابع بوتين بالقول إن موسكو اختارت عدم تدمير المدينة لأسباب غير محددة، رغم أن الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار على موسكو، والهجمات على منطقة بيلغورود الروسية هي "محاولة لاستفزاز موسكو لاتخاذ إجراءات قوية وخطيرة".

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