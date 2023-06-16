(CNN)-- قال مسؤول أمريكي كبير، للصحفيين، الخميس، إن قراصنة ناطقين بالروسية كانوا وراء الهجوم السيبراني الذي تعرضت له الوكالات الحكومية.

وكانت الإدارة الأمريكية تحركت لاحتواء تداعيات الهجوم الذي أثر على منظمات في جميع أنحاء العالم، في وقت سابق من يوم الخميس.

وأضاف المسؤول الأمريكي، نقلا عن تقديرات الخبراء، أن عدة مئات من الشركات والمنظمات في الولايات المتحدة إلى جانب الوكالات الحكومية يمكن أن تتأثر بالهجوم الإلكتروني، ولفت إلى أن القراصنة لم يطلبوا فدية من الوكالات الرسمية.

وكانت مجموعة قرصنة ناطقة بالروسية تُعرف باسم CLOP أعلنت، الأسبوع الماضي، المسؤولية عن بعض الهجمات، التي استهدفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، والخطوط الجوية البريطانية وشركة شل العملاقة للنفط، وولايتي مينيسوتا وإلينوي، من بين جهات أخرى، ومنحت مجموعة القراصنة الضحايا مهلة حتى الأربعاء، للاتصال بهم بشأن دفع فدية.

في غضون ذلك، متحدث باسم وزارة الطاقة قال، لشبكة CNN، إن وزارته من بين الجهات الحكومية التي تم اختراقها، الخميس، وليس من الواضح ما هي الوكالات الأخرى المتأثرة بالهجوم.

ورفض مسؤول وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) الإعلان عن الوكالات المتضررة أوعددها.

وذكر إريك غولدشتاين، المساعد التنفيذي لوكالة الأمن السيبراني، في بيان لشبكة CNN، أن الوكالة "تقدم الدعم للعديد من الوكالات التي تعرضت لاختراق".

ويضاف هذا الاختراق إلى جانب الهجمات الإلكترونية التي بدأت قبل أسبوعين واستهدفت جامعات كبرى وسلطات الولايات الأمريكية.

وتزيد عمليات القرصنة الإلكترونية الضغوط على المسؤولين الأمريكيين، الذين تعهدوا بالتغلب على هجمات التي أعاقت المدارس والمستشفيات في أنحاء الولايات المتحدة.