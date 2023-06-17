(CNN)-- تم القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا من بيكفورد بولاية ميشيغان، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الجمعة، بزعم توجيه تهديدات معادية للسامية على إنستغرام.

وأعلن المدعي الأمريكي مارك توتن، الجمعة، في بيان صحفي أن شيان بيتيلا اُتهم في شكوى جنائية "بنقل رسالة تحتوي على تهديد بإصابة شخص آخر".

وقال توتن: "لن يتم التسامح مع التهديدات والعنف المعادي للسامية ضد مجتمعاتنا اليهودية- أو أي مجموعة أخرى في هذا الشأن- في المنطقة الغربية من ميتشغان".

ووفقًا لإفادة خطية، أجرى بيتيلا محادثات مع مستخدم آخر على إنستغرام، حول ارتكاب إصابات جماعية أو قتل جماعي. وتقول الإفادة الخطية إن بيتيلا أخبر المحققين أنه لا يخطط لمتابعة عمليات القتل الجماعي التي ناقشها.

ووجد المحققون اسم كنيس شرق لانسينغ، وتاريخا وقائمة بالأسلحة- بما في ذلك القنابل وزجاجات المولوتوف والبنادق- في تطبيق الملاحظات على هاتف بيتيلا، بحسب الإفادة الخطية.

وتم تفتيش منزله، الجمعة، ومن بين الأشياء التي تم العثور عليها، ذخيرة ومجلات وبندقية ومسدس وسكاكين مختلفة وعلم نازي.

ورفضت بيث لاكوس المدافعة العامة عن بيتيلا التعليق قائلة إنها عُينت للتو في القضية.

ومثُل بيتيلا أول مرة أمام المحكمة، الجمعة، ومن المقرر انعقاد جلسة احتجازه في 22 يونيو/حزيران الجاري، وفقا لوثائق المحكمة.