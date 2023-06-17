(CNN)-- قال فريق من الخبراء القانونيين الدوليين الذين يساعدون مكتب المدعي العام الأوكراني، إن انهيار سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا كان بسبب روسيا، وفقا للنتائج الأولية للتحقيق الذي تم نشره الجمعة.

وأضاف الخبراء بشركة المحاماة العالمية لحقوق الإنسان (Global Rights Compliance) ، في بيان، أن هناك "احتمال كبير" أن يكون انهيار السد في يوم 6 يونيو/ حزيران "ناتجا عن متفجرات وضعت في أماكن حساسة داخل هيكل السد".

وزار الخبراء المناطق المتضررة في منطقة خيرسون يومي السبت والأحد مع مدعين أوكرانيين وممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية.

ورفض الخبراء النظرية القائلة بأن انهيار السد قد يكون سببه سوء إدارة المنشأة، قائلين إنه "من غير المرجح أن يفسر سوء الإدارة وحده مثل هذا الدمار الكارثي".

وقالت المحامية البريطانية كاتريونا مردوخ، التي ترأست الفريق، في بيان: "المعلومات المتاحة والتي تم التحقق منها تشير إلى أنه في هذه المرحلة، من المرجح للغاية أن القوات الروسية دمرت عمدا السد".

وأضافت: "لم يتم تحذير المدنيين الذين يعيشون بالقرب من السد من هجوم وشيك، بل تعرضوا للقصف أثناء محاولتهم إخلاء المناطق التي غمرتها الفيضانات".

ويعد انهيار السد من أكبر الكوارث الصناعية والبيئية في أوروبا منذ عقود، حيث دمرت الكارثة قرى بأكملها، وغمرت الأراضي الزراعية، وحرمت عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء والمياه النظيفة، وتسببت في أضرار بيئية جسيمة.

ونفت روسيا أي تورط لها في الكارثة واتهمت بدورها أوكرانيا بتدمير السد دون تقديم أدلة.