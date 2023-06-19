واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي أجريا "مناقشة صريحة ومثمرة".

وأضاف البيان: "تناولا مجموعة من القضايا الثنائية والدولية التي تؤثر على الناس في الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ((PRC) وفي جميع أنحاء العالم".

وقال ميلر إن بلينكن "شدد على أهمية الإدارة المسؤولة للمنافسة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، من خلال قنوات اتصال مفتوحة، لضمان عدم انحراف المنافسة إلى صراع".

كما أكد بلينكن أن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام الدبلوماسية لإثارة مجالات الاهتمام والدفاع عن مصالح وقيم الشعب الأمريكي".

وقال ميلر، الاثنين: "ناقشا أيضا فرص استكشاف التعاون بشأن التحديات المشتركة العابرة للحدود"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.