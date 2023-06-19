أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إحراز تقدم في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، واصفا التطورات بـ"الامر الجيد جدا"، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي أن العلاقة التي تدار بـ"مسؤولية" بين البلدين، تصب في مصلحة العالم بأسره، الاثنين.

وقال شي جين بينغ في الاجتماع حسب مقطع فيديو نشرته قناة "CCTV" الحكومية الصينية إن "الطرفين اتفقا على الالتزام بالتفاهم المشترك الذي توصلت له مع الرئيس بايدن في بالي".

وأردف الرئيس الصيني قائلا: "لقد أحرز الطرفان تقدما وتوصلا لاتفاقيات حول قضايا معينة، وهذا أمر جيد جدا".

وذكر شي في اجتماعه مع بلينكن أن "التواصل بين الدولتين يجب أن يستند دائما إلى الاحترام المتبادل والصدق، وأتمنى منك، السيد وزير الخارجية، عبر هذه الزيارة أن تساهم بشكل أكبر باستقرار العلاقات الأمريكية الصينية".

وبدأ اللقاء بين الرئيس الصيني ووزير الخارجية الأمريكي في تمام الساعة 4:34 بالتوقيت المحلي للصين، وفقا للوفد الصحفي المرافق لبلينكن.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن العلاقة التي تدار بـ"مسؤولية" بين البلدين تصب في "مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وتصب في مصلحة الصين، وتصب في مصلحة العالم بأسره".