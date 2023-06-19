هونغ كونغ (CNN)-- أعلنت الحكومة الباكستانية، الأحد، أن أكثر من 300 باكستاني كانوا من بين القتلى عندما غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان، الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني في بيان: "بقلوب مثقلة نتقدم بتعازينا القلبية للعائلات المفجوعة في هذا الوقت الحزين والحزن الشديد. أفكارنا وصلواتنا معكم، وندعو للأنفس الراحلة أن تجد السلام الأبدي".

وتابع سانجراني أن "هذا الحادث المدمر يؤكد الحاجة الماسة إلى معالجة وإدانة العمل المقيت المتمثل في الاتجار غير المشروع بالبشر".

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الاثنين، يوم حداد وطني على الباكستانيين الذين لقوا حتفهم في الحادث.