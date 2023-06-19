مجوهرات وأسنان قرش.. شاهد ما عُثر عليه وسط حطام سفينة تيتانيك في أعماق البحر

لم يسبق أن رأينا حطام سفينة تيتانيك على هذا النحو.. شاهد كيف أنشأت 700 ألف صورة "توأمًا رقميًا" لها

(CNN)-- أطلقت قوات خفر السواحل الأمريكية عملية بحث وإنقاذ، الاثنين، عن غواصة فُقدت خلال رحلة استكشافية إلى حطام السفينة تايتانيك، حسبما أفادت شبكة CNN partner CTV News الشريكة لشبكة CNN.

وقالت المجموعة التي تقوم بالرحلة، Oceangate Expeditions، إنها "تستكشف وتحشد جميع الخيارات لإعادة الطاقم بأمان".

وأضافت المجموعة: "ينصب تركيزنا بالكامل على أفراد الطاقم في الغواصة وعائلاتهم. نحن ممتنون بشدة للمساعدة المكثفة التي تلقيناها من العديد من الوكالات الحكومية وشركات أعماق البحار في جهودنا لإعادة الاتصال بالغواصة، نحن نعمل من أجل العودة الآمنة لأفراد الطاقم".

تقول الشركة على موقعها على الإنترنت إن الغواصة تتسع لما يصل إلى خمسة أشخاص. ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

تواصلت CNN مع خفر السواحل في بوسطن والسلطات في إقليم نيوفاوندلاند في كندا.

اصطدمت سفينة تيتانيك بجبل جليدي في رحلتها الأولى وغرقت في شمال المحيط الأطلسي (حلف الناتو) في أبريل/ نيسان 1912، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص. تم اكتشاف حطام السفينة تايتانيك في عام 1985، ويقع في جزأين من قاع المحيط على بعد 13000 قدم تقريبًا تحت السطح جنوب شرق نيوفاوندلاند.

في الآونة الأخيرة، تم تقديم جولات خاصة مكلفة للسياح، مما يسمح للناس برؤية الحطام عن قرب.

توضح نسخة مؤرشفة على موقع OceanGate على الويب، يمكن الوصول إليها عبر موقع أرشيف الإنترنت (Wayback Machine)، ما يمكن أن يتوقعه الركاب في الرحلة التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار.

"اتبع خطى جاك كوستو وكن مستكشفًا تحت الماء - بدءًا من الغوص إلى حطام سفينة RMS Titanic. هذه فرصتك للخروج من الحياة اليومية واكتشاف شيء غير عادي حقًا. كن واحدًا من القلائل الذين يرون التايتانيك بأم عينيك".

الرحلة الاستكشافية التي تستغرق ثمانية أيام تتمركز في سانت جون في نيوفاوندلاند. وتبدأ الرحلة بقطع مسافة 400 ميل بحري إلى موقع الحطام.

هناك، ما يصل إلى خمسة أشخاص، بما في ذلك الربان و "خبير المحتوى" وثلاثة ركاب يدفعون الرسوم، على متن الغواصة المسماة "تايتان" والنزول إلى قاع المحيط.

"بمجرد إطلاق الغواصة، ستبدأ في رؤية أشكال حياة شبيهة بالفضاء تتأرجح من خلال منفذ العرض وأنت تغوص أعمق وأعمق في المحيط. وقال الموقع إن النزول يستغرق قرابة ساعتين لكنه يبدو وكأنه طرفة عين.

وفقًا لـ OceanGate، فإن تايتان عبارة عن غواصة يبلغ وزنها 23000 رطل مصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم. كميزة أمان، تستخدم الغواصة "نظام مراقبة صحة الهيكل في الوقت الفعلي (RTM)" الذي يحلل الضغط على السفينة وسلامة الهيكل، حسبما تقول الشركة. كما أن لديها دعم الحياة لطاقم مكون من خمسة أفراد لمدة تصل إلى 96 ساعة، كما يشير الموقع.