واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء إن هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، سيقر بالذنب في جنحتين ضريبيتين، ويعقد صفقة مع الادعاء الفيدرالي فيما يتعلق بتهمة سلاح.

ومن المتوقع أن يكون لاتفاق الإقرار بالذنب أصداء فورية على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ووفقًا للتقرير المقدم في محكمة فيدرالية في ديلاوير، فإن هانتر بايدن سوف يقر بالذنب في جنحتي ضرائب فيدرالية وبتهمة واحدة مرتبطة بحيازة السلاح. وسوف يمثل أمام المحكمة للاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه في تاريخ لاحق.

تم تفصيل التهم في ملف جنائي في المحكمة الجزئية الأمريكية في ديلاوير، حيث يجري المدعي العام ديفيد فايس، المُعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، التحقيق الذي بحث في وقت ما في مزاعم غسل الأموال والضغط الأجنبي والتهم المحتملة الأخرى.

وقال كريستوفر كلارك، محامي هانتر بايدن، في بيان، إن الصفقة مع المدعين الفيدراليين سوف "تحل" التحقيق الجنائي الذي أجرته وزارة العدل منذ فترة طويلة بشأن نجل الرئيس. وأضاف: "أعلم أن هانتر يعتقد أنه من المهم تحمل المسؤولية عن هذه الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة الاضطراب والإدمان في حياته. إنه يتطلع إلى مواصلة شفائه والمضي قدمًا".

من جانبه، انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب صفقة إقرار هانتر بايدن بالذنب، وقال إن وزارة العدل في إدارة بايدن "محت مئات السنين من المحاسبة الجنائية" بمنح هانتر بايدن ما وصفها بـ"مجرد مخالفة مرورية"، مضيفا: "نظامنا معطل".