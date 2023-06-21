بعد احتجازهما لمزاعم عدة.. شاهد لحظة نقل أندرو تيت وشقيقه من السجن للإقامة الجبرية

(CNN)-- اُتهم المؤثر على شبكة الإنترنت أندرو تيت وشقيقه تريستان ومواطنان رومانيان، الثلاثاء، بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب وتكوين عصابة إجرامية، وفقًا لبيان صادر عن الادعاء الروماني.

ويخضع الشقيقان تيت وامرأتان رومانيتان مشتبه بهما للإقامة الجبرية في انتظار تحقيق جنائي في الانتهاكات التي ارتكبت ضد سبع نساء، وهي اتهامات نفاها.

تم القبض على تيت للمرة الأولى في العاصمة الرومانية بوخارست، في ديسمبر/ كانون الأول 2022. واحتُجز هو وشقيقه في حجز الشرطة حتى مارس/ آذار، قبل وضعهم قيد الإقامة الجبرية.

سيظهر الأخوان تيت في محكمة بوخارست صباح الأربعاء الساعة 11 صباحًا (4 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، وفقًا لشبكة Antena3 التابعة لـCNN . ستناقش المحكمة بعد ذلك الإجراء الوقائي أو الإقامة الجبرية، وتحدد موعدًا للمحاكمة.

بموجب القانون الروماني، سيتم إرسال القضية إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة، حيث يكون أمام القاضي 60 يومًا لفحص ملفات القضية للتأكد من شرعيتها.

قال المدعون إن الأخوين تيت جندوا ضحاياهم عن طريق إغوائهم والادعاء كذبًا أنهم يريدون علاقة أو زواج.

وقال الفريق القانوني للأخوين تيت إنه "سيغتنم الفرصة للقتال في المحكمة وتقديم الحجج والأدلة" لإثبات براءتهما، وفقًا لبيان حصلت عليه Antena3 التابعة لشبكة CNN في رومانيا.

يحدد الفريق القانوني أنه الآن "بإحالة القضية إلى محكمة بوخارست، سيحدد القاضي جلسة استماع يقوم خلالها إما بإبلاغ لائحة الاتهام إلى المدافعين الذين اختارهم أندرو وتريستان تيت أو يحدد موعدًا نهائيًا لإبلاغ لائحة الاتهام بالبريد. وفي الجلسة نفسها، سيناقش القاضي ما إذا كان من الضروري اتخاذ تدبير وقائي ضد المتهمين".

وأضاف الفريق القانوني: "سيكون هدفنا الرئيسي هو إثبات الحقيقة وضمان اتباع نهج قانوني عادل ونزيه من خلال تقديم الأدلة ذات الصلة بالقضية. ستسمح لنا إحالة القضية إلى المحاكمة بتقديم مجموعة شاملة من الأدلة، التي تم جمعها بجدية وإعدادها بمرور الوقت ، والتي ستكون بلا شك ضرورية في تبرئة المتهمين".

أصبح تيت، وهو لاعب ملاكمة محترف سابق، سيئ السمعة بسبب تصريحاته الصاخبة عبر الإنترنت التي تدعو إلى هيمنة الذكور، وخضوع الإناث والسعي وراء الثروة. لقد دعا علنًا إلى العنف ضد المرأة، وقد مُنع سابقًا من جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية حتى أعاد إيلون ماسك حسابه الشخصي على تويتر بعد توليه قيادة الشركة.

لقد برز في العام الماضي، مما دفع الكثيرين إلى التنبيه بشأن تأثيره الخبيث على جمهوره من الذكور في الغالب. أبلغ معلمو المدارس من جميع أنحاء العالم عن الانتشار المتزايد لوجهات النظر المعادية للمرأة بين الفتيان المراهقين المعجبين بمحتوى تيت.

قبل إزالته، حقق حسابه على تيك توك حوالي 11.6 مليار مشاهدة.