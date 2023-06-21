بيلاروسيا: تعديلات دستورية تلغي صفة "دولة غير نووية"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أجرت بيلاروسيا تعديلات على دستورها وتخلت وضعها الحيادي وأزالت الصيغة المتعلقة بأنها دولة غير نووية في ضوء التحديات والتهديدات الخارجية، وفق ما قاله نائب رئيس كلية هيئة الأركان في البلاد، الكولونيل أندري بوغوديل، هذا الأسبوع، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية "بيلتا".

وقال بوغوديل في 18 يونيو/حزيران خلال جلسة مناقشات، تعليقا على الخطوات التي اتخذتها الحكومة البيلاروسية لحماية البلاد من التهديدات الخارجية: " نفهم بوضوح أن التطورات على الحدود الغربية، حيث يجري حاليًا حوالي 17 تمرينًا وكذلك على الحدود الجنوبية، ستترتب عليها تغييرات جيوستراتيجية".

وأضاف المسؤول البيلاروسي قائلا: "في البداية، يتم اعتماد الوثائق الأساسية في الوقت المناسب. على وجه الخصوص، أضفنا الطابع الرسمي في الدستور على قرارنا بالتخلي عن وضعنا المحايد. بالإضافة إلى ذلك، أزلنا الصياغة الخاصة بالوضع غير النووي للبلد".

وقال بوغوديل في الاجتماع إن تطوير مفهوم الأمن القومي في مرحلته النهائية، وتابع: " في هذه الوثيقة قمنا بفحص تسعة مجالات رئيسية لعملنا وقمنا بتضمين مجال جديد، المجال البيولوجي، هذا مهم، بالنظر إلى الوضع مع كل هذه المختبرات البيولوجية".

وأردف المسؤول البيلاروسي قائلا: " كما ندرس تبني عقيدة عسكرية جديدة تقدم إجابات واضحة على الأسئلة المتعلقة بالدول المعادية"، وأضاف: "من المهم تحديد أهدافنا بشكل صحيح: إلى أين نتجه، ومن يعارضنا، وما هي النتائج التي يجب أن نحققها عندما يتعلق الأمر بردع العدوان الخارجي، وبالطبع، يجب أن نتأكد من عدم تمكن أي شخص من تقويضنا من الداخل".

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية الأربعاء إن مناورات التعبئة السنوية قد بدأت، وقالت الوزارة في بيان على تلغرام، إن التدريبات تقام في الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 30 يونيو/حزيران مع المفوضيات العسكرية لمنطقة مينسك.

الأسبوع الماضي، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بيلاروسيا ستبدأ في تلقي أسلحة نووية تكتيكية من روسيا خلال "أيام قليلة"، وأن الأسلحة ستكون "رادعًا" للمعاملات الأمنية المحتملة.