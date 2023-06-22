شركة بحث عن الغواصة المفقودة تعلن العثور على "حطام"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد متحدث باسم شركة خدمات "Pelagic" البحثية لـCNN، الخميس، أن مركبة البحث التي كانت الأولى في تنفيذ عمليات بحث عن غواصة شركة "OceanGate" في قاع البحر، وجدت "حطاما"، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان مرتبطا بالغواصة المفقودة.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي في وقت سابق من مساء الخميس العثور على حطام في منطقة البحث.

وتصف الشركة نفسها بأنها "شركة خدمات في المحيط تقدم تخطيط الرحلات الاستكشافية والتنفيذ وأحدث أدوات البحث في قاع البحر في المحيطات حول العالم".

يذكر أن الغواصة كانت قد فُقدت أثناء رحلة لاستكشاف حطام سفينة "تيتانيك" شمال المحيط الأطلسي.