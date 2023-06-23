تداول "خطأ" يضع بايدن بموقف "محرج" خلال مراسم استقبال رئيس وزراء الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مراسم استقبال الرئيس الأمريكي، جو بايدن لرئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي في البيت الأبيض وما وصقه نشطاء بـ"خطأ" وضع بايدن "بموقف محرج".

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وضع بايدن يده على صدره خلال عزف النشيد الوطني الهندي وهو ما يحدث في العادة عند عزف النشيد الوطني الأمريكي.

وكان بايدن قد رحب بمودي بتغريدة قال فيها: "بهذه الزيارة، نظهر مرة أخرى كيف تتعاون الهند والولايات المتحدة في كل مسعى بشري تقريبًا وتحققان تقدمًا في جميع المجالات.. خلاصة القول بسيطة: نريد للناس في كل مكان أن تُتاح لهم الفرصة للعيش بكرامة".

وخلال المراسم ذاتها، تداول نشطاء أيضا مقطع فيديو للرئيس الأمريكي وإمساكه بيد رئيس الوزراء الهندي، خلال محاولة السيدة الأولى بأمريكا مصافحة الضيف الأمر، الذي وصفه نشطاء بـ"الموقف المحرج"، وفيما يلي نستعرض لكم ما تداوله نشطاء: