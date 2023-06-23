(CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الخميس، أن بلاده ستخصص أموالا لزيادة إنتاج الطائرات المحلية، مشيرا إلى الحاجة إلى تقليل اعتماد صناعة الطيران على المكونات الأجنبية في مواجهة ضغوط العقوبات على روسيا.

وقال ميشوستين، في اجتماع حول تنمية تصنيع الطائرات في مصنع كازان للطيران، إن "إنتاج طائرة الركاب الروسية Tu-214 مهم للغاية".

وأضاف: "من الضروري تقليل الاعتماد على المواد والمكونات الأجنبية، وإطلاق إنتاج الطائرات المحلية وتوسيع مداها، خاصة وأن الطلب عليها كبير"، موضحا أنه من المهم بشكل خاص ضمان سلامة الركاب.

وجاءت أحدث حزمة من العقوبات ضد روسيا من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، عندما أعلن عن الحزمة الـ11 التي تهدف إلى مواجهة التفاف الحكومة الروسية على العقوبات.