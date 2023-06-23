مقال بقلم أليكس ريفشين مؤلف كتاب "الأساطير السبع المميتة- معاداة السامية من زمن المسيح إلى كاني ويست"، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

سلطت محاكمة روبرت باورز بتهمة قتل 11 مصليا في كنيس بيتسبرغ في أكتوبر 2018، الضوء على طبيعة الكراهية العنصرية وقوة نظريات المؤامرة.

دخل باورز حاملا ترسانة من الأسلحة المتطورة إلى الكنيس، وشرع في قتل 11 شخصا معظمهم من كبار السن تجمعوا بهدوء للصلاة صباح السبت. أصغر ضحية، ديفيد روزنتال، (54 عاما). كان يعاني من صعوبات في التعلم وتم إطلاق النار عليه بجانب شقيقه الأكبر. أكبر ضحية كانت روز مالينغر (97 عاما).

لم ير باورز محاسبين متقاعدين وأجدادا وطبيبا رائدا عالج مرضى الإيدز، وأمسك بأيدي أولئك الذين اُعتبروا ذات يوم أنه لا يجب لمسهم. يرى باورز، الذي كان نشطا جدا بمنشوراته في منتديات اليمين المتطرف على الإنترنت، أن اليهود هم "أبناء الشيطان" الذين كانوا يتآمرون للقضاء على العرق الأبيض من خلال إغراق الولايات المتحدة باللاجئين من سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا. رأى باورز شياطين كان مصمما على قتلهم. وقال لضابط شرطة بعد استسلامه في مكان مذبحته: "اليهود يقتلون أطفالنا".

أيديولوجية باورز مطابقة لمعاداة السامية عبر التاريخ. لقد تصور عالما سريع التغير. تشبث بالحنين إلى ما كان يعتقد أنه عصر مضى أفضل وأنقى. غير قادر على تبرير العالم من حوله، تحول إلى كراهية عنصرية للعرب والأفارقة وإلى نظريات مؤامرة مفادها أن اليهودي يسيطر عليهم وكانوا يخططون لإسقاط البشرية.

لقد تجرع باورز أسطورة، أو بتعبير أدق، مجموعة منها. كان يعتقد أن اليهود متعطشون للدماء، وخاصة دماء الأطفال. كان يعتقد أن اليهود يتآمرون للسيطرة على مفاتيح القوة في الإعلام العالمي والحكومات والتمويل الاقتصادي. كان يعتقد أن اليهود هم قتلة المسيح وبالتالي شر لا يمكن إصلاحه.

كان يؤمن باليهودي الخرافي، مخلوق استُحضر لوضع كل أمراض الحداثة على شيء حي يتنفس. "الشبيه" “doppelganger”، كما كتب الروائي فيليب روث ذات مرة، الذي دخل وعي الغرب المستنير بدلا من اليهودي الحقيقي من لحم ودم. لم يستطع باورز التمييز بين الاثنين. كان يعتقد أنه كان يدمر تجسيد الشر التام، قرين الشيطان. في الواقع، قتل المتقاعدين والمتطوعين المخلصين في المجتمع.

هذه هي طبيعة معاداة السامية وطريقة التعبير عنها وخلاصة بؤسها. إنها حالة أكثر من كونها شكلا من أشكال الكراهية العنصرية. لها صفة فريدة من نوعها للتحول من التحيز إلى السعي، الذي لا ينتهي إلا بدماء الأبرياء. إنها أيضا مشكلة لا تؤثر فقط على هدفها الأساسي. بمجرد أن يصبح الفرد أو الحركة أو المجتمع أسيرا لنظريات المؤامرة ويمكن أن يميز الخرافة عن الواقع لفترة أطول، تضيع القدرة على التفكير والعمل بشكل فعال.

الحل ذو شقين: التعليم والمشاركة. طبيعة الأساطير هي أنها لا تستطيع أن تتعايش مع الواقع. اليهودي الخرافي، المٌغطى بقرون من العبث والمعلومات المضللة، لا يظل موجودا عندما يتم تقديم اليهودي الفعلي أيضا، بكل تنوعه وتعقيده وإنسانيته. كلما زاد عدد الفرص التي يمكن إنشاؤها لليهود وغير اليهود للجلوس معا، والتعلم معا، والعمل معا، قل الانزلاق إلى جنون الاضطهاد والخوف.

قال نابليون إنه بدون تعليم "لا يوجد حاضر ولا مستقبل". من خلال التثقيف حول أصول هذه الخرافات، ومن الذي بدأها، ولأي غرض شرير، وكيف تبدو هذه الخرافات اليوم، يتم تحصين العقل ضد هذه السخافات.

حدث مثال صارخ لقوة العقلانية في دمشق عام 1840، بعد اتهام العديد من الأعضاء البارزين في المجتمع اليهودي القديم في المدينة، بقتل راهب لاستخدام دمه في خبز الفطير الذي يأكله اليهود خلال عيد الفصح اليهودي.

أمر السلطان عبدالمجيد الأول بالتحقيق في الاتهامات وأصدر إدانة لاذعة:

"سادت أحكام مسبقة قديمة ضد اليهود. اعتقد الجاهل أن اليهود اعتادوا التضحية بإنسان، للاستفادة من دمه في عيد الفصح... تم فحص الكتب الدينية للعبرانيين من قبل رجال متعلمين، على دراية جيدة بأدبهم الديني، ونتيجة لذلك الفحص وجد أن اليهود ممنوعون بشدة ليس فقط من استخدام دم الإنسان، ولكن حتى دم الحيوانات. وبالتالي، يترتب على ذلك أن التهم الموجهة إليهم ودينهم ليست سوى افتراءات خالصة... لا يمكننا أن نسمح للأمة اليهودية التي من الواضح أنها بريئة من الجريمة المزعومة أن تتأذى وتتألم بسبب اتهامات ليس لها أدنى أساس من الصحة".

كما أظهر السلطان، حتى أقدم الخرافات تنهار في وجه الحقيقة. وبهذه الروح، تلوح حركة جديدة للتسامح تقوم على التعليم والمشاركة.