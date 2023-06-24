(CNN)-- وصف المستشار الرئاسي الأوكراني ميهيلو بودولياك، السبت، تصرفات زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب"، وقال إن "كل شيء بدأ للتو في روسيا".

وأضاف ميهيلو بودولياك في تغريدة: "الانقسام بين النخب واضح للغاية. الاتفاق والتظاهر بأن كل شيء قد تمت تسويته لن ينجح".

وقال: "يجب أن يخسر شخص ما بالتأكيد: إما بريغوجين (مع نهاية قاتلة)، أو من هم ضد بريغوجين".

وأردف: "كل شيء بدأ للتو في روسيا".

وكان بريغوجين قال، صباح السبت، إن مروحية قصفت وحداته على طريق سريع، وهدد "بتدمير كل شيء" في طريقه، في رسالة صوتية نُشرت على قناته في تيليغرام.

واتهم جهاز الأمن الروسي "FSB" زعيم مجموعة فاغنر بالدعوة إلى "تمرد مسلح" عندما تعهد بالانتقام بعد أن زعم ​​أن جيش موسكو قتل "عددا ضخما" من مرتزقته في غارة على أحد المعسكرات.

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، إدخال نظام مكافحة الإرهاب في منطقتي موسكو وفورونيج، من "أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومناطق موسكو وفورونيج".