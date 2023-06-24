(CNN)— وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، دعوة للوحدة في روسيا من أجل منع التهديد المحتمل بـ"الحرب الأهلية".

وقالت زاخاروفا في برقية على تيليغرام: لدينا قائد عام واحد هو (فلاديمير بوتين). لا اثنان ولا ثلاثة. واحد"، مكررة المشاعر التي عبر عنها مسؤولون حكوميون آخرون، وحثت الجميع على الاتحاد. وأضافت: "العدو ينتظر حربنا الأهلية".

حثت زاخاروفا رجال روسيا على التوحد رغم اختلاف وجهات نظرهم، قائلة: "خلفك أطفال ونساء ووالداك! خلفك هو البلد. خلفك يوجد كل ما تدافع عنه بالسلاح في يديك. خلفك قبور من لم يدخروا جهدهم. أنتم أجيال المستقبل. تماسكوا ولا تستسلموا".

واختتمت زاخاروفا رسالتها بدعوة الروس إلى البقاء أقوياء. قائلة: "اليوم نتعرض جميعا للإغراء، واختبار قوتنا. لا تستسلموا! جنبا إلى جنب مع الرئيس! حفظنا الله!".