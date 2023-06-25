الكرملين: إسقاط الدعاوى الجنائية ضد زعيم فاغنر بعد سحب قواته

موسكو، روسيا (CNN)-- في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، السبت، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه سيتم إسقاط التهم الجنائية ضد رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، وأنه سيذهب إلى دولة بيلاروسيا المجاورة.

وأضاف بيسكوف: "سوف تسألني ماذا سيحدث لبريغوجين شخصيا؟ سيتم إسقاط الدعوى الجنائية ضده. وسيذهب هو نفسه إلى بيلاروسيا".

كان رئيس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين، في تسجيل صوتي جديد، السبت، قد أعلن أنه سيسحب قواته التي كانت في طريقها إلى موسكو، بعد وساطة بيلاروسية، حسب بيان للحكومة البيلاروسية.

وقال بريغوجين: "الآن هي اللحظة التي يمكن فيها إراقة الدماء. لذلك، وإدراكًا منا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أن الدماء الروسية ستراق من أحد الجانبين، فإننا ندير أرتالنا ونغادر في الاتجاه المعاكس للمعسكرات الميدانية وفقًا للخطة".

صباح السبت، أعلن زعيم فاغنر سيطرة قواته على المنشآت العسكرية والمطار في منطقة "روستوف أون دون" الروسية، وسارت قواته في منطقة فورونيج جنوبي البلاد، اعتراضًا على تعرض أحد معسكرات فاغنر لقصف من جانب الجيش الروسي.

في غضون الأحداث المتوالية، نشر الجيش الروسي والحرس الوطني قوات في نطاق العاصمة موسكو، فيما وصف الرئيس فلاديمير بوتين ما فعله بريغوجين بأنه "خيانة" و"طعنة في الظهر"، وقال إن الذين يتبعون بريغوجين سيدفعون الثمن.