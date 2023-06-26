أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين "لا علاقة لهم" بأحداث السبت في روسيا، حيث يُزعم أن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين حرض على تمرد مسلح ضد الكرملين.

وقال بايدن، خلال تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، إنه وجه فريق الأمن القومي بمراقبة أحداث يوم السبت في روسيا عن كثب وإبلاغه "ساعة بساعة" والاستعداد لمجموعة من السيناريوهات.

وأشار إلى أنه تحدث أيضًا إلى الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع "للتأكد من أننا جميعًا على نفس الصفحة".

وأضاف: "من الأهمية بمكان أن نكون منسقين في استجابتنا ومنسقين فيما نتوقعه"، مضيفًا أن جميع الأطراف اتفقت على أنه "يتعين علينا التأكد من أننا لم نعط بوتين أي عذر لإلقاء اللوم على الغرب أو إلقاء اللوم في هذا على الناتو".

وتابع: "لقد أوضحنا أننا لسنا متورطين. لا علاقة لنا بذلك. كان هذا جزءًا من صراع داخل النظام الروسي".

وقال الرئيس الأمريكي إنه لا يزال من السابق لأوانه "التوصل إلى خلاصات نهائية" بشأن تأثيرات التمرد في روسيا، لكنه تعهد بالبقاء على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء.

وأكد بايدن: "سنواصل تقييم تداعيات أحداث نهاية هذا الأسبوع وتداعياتها على روسيا وأوكرانيا، لكن لا يزال من السابق لأوانه التوصل إلى خلاصات نهائية حول إلى أين يتجه ذلك".

وقال بايدن إنه من المهم أن تظل الولايات المتحدة على تحالف وثيق مع الحلفاء والشركاء بينما تواصل مراقبة الوضع.