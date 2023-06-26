لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تقديم 3.8 مليار دولار إضافية (3.5 مليار يورو) لصندوق مرفق السلام الأوروبي المخصص لدعم أوكرانيا عسكريا، حيث دعا وزير الخارجية الأوكراني الكتلة إلى "تسريع" هزيمة روسيا.

ويتم استخدام الصندوق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد أن دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يحضرون اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الاثنين، إلى "تسريع هزيمة روسيا من خلال تسريع الدعم لأوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، قالت نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، إن القوات الأوكرانية خاضت قتالا عنيفا خلال الأسبوع الماضي وحققت "نجاحا تكتيكيا".

وأضافت ماليار أن الهجوم المضاد الأوكراني يجري الآن، وأن القوات الأوكرانية نفذت عمليات دفاعية وهجومية في شرق البلاد.