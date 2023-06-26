شاهد ما قاله ضابط سابق في الاستخبارات السوفييتية عن بوتين

من ذراع بوتين الأيمن إلى شوكة في خاصرته.. إليكم ما نعرفه عن قائد مجموعة "فاغنر"

موسكو، روسيا (CNN)-- نشر الكرملين مقطع فيديو مُسجل مسبقًا، يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يلقي خطابًا قصيرًا خلف مكتب.

لم يذكر الكرملين متى أو أين تم تصوير الفيديو، ولم يتطرق المقطع إلى تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع.

بدلا من ذلك، خاطب بوتين حضور المنتدى الصناعي للشباب الدولي، الذي تُعقد فعالياته في مدينة تولا الروسية، الاثنين.

يوم السبت، أنهى زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، تمرد المسلح القصير، بعد اتفاق مزعوم بوساطة من بيلاروسيا.

وافق بريغوجين على سحب قواته المتجهة إلى موسكو لمنع "إراقة الدماء"، بعدما زعم سيطرته على منطقتي روستوف وفورونيج جنوبي روسيا، احتجاجًا على هجوم مزعوم للجيش الروسي على معسكر فاغنر في أوكرانيا.

وقال الكرملين إن بريغوجين سينتقل من روسيا إلى حليفتها بيلاروسيا، لكنه نفسه لم يؤكد الاتفاق. وغير معروف إلى أن اتجهت قوات فاغنر.