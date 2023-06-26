أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، العلاقات بين البلدين والأزمة الأوكرانية، بحسب بيانين من الدولتين.

وأصدر الجانبان بيانين مختلفين حول ما دار خلال الاتصال الهاتفي. وقال الكرملين إن "الشيخ تميم أعرب عن دعمه لتحركات بوتين في التعامل مع محاولة التمرد المسلح التي وقعت، السبت".

لكن البيان الصادر عن الديوان القطري، قال إن الأمير "بحث آخر التطورات في روسيا"، ودعا إلى حل الخلافات من خلال "الحوار والوسائل الدبلوماسية، وتسوية النزعات الدولية بالطرق السلمية، وعدم اتخاذ أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد على الأرض".

وأضاف البيان القطري أن الشيخ تميم "جدد أيضا موقف دولة قطر الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا".

وبحسب الكرملين، فإنه خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الجانب القطري، "أعرب أمير قطر عن دعمه لتصرفات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو".

كما ناقش بوتين والشيخ تميم بن حمد تعزيز التعاون الثنائي، وزيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى روسيا، الأسبوع الماضي.

واتفق الزعيمان على إجراء اتصال بينهما في المستقبل.