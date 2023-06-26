أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تم رفع "التوقف الأرضي" في مطارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقًا لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطار وموقع إدارة الطيران الفيدرالي الإلكتروني، وذلك بعد توقف أثر على حركة عدد من المطارات الأمريكية.

وطلبت CNN من إدارة الطيران الفيدرالية توضيحا حول سبب الحاجة إلى إجراء الإصلاحات في أحد مرافق التحكم الخاصة بها.

واستؤنفت الرحلات الجوية من الساحل الغربي والغرب الأوسط وفلوريدا إلى مطارات العاصمة، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وكانت إدارة الطيران المدني أوقفت رحلات المغادرة إلى مطارات ريغان ودولس وريتشموند في فرجينيا، بالإضافة إلى مطار في ولاية ماريلاند، بينما يتم إجراء الإصلاحات في خدمات الاتصالات الخاصة بمنشأة تحكم في رادار محطة بوتوماك في ولاية فرجينيا، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن المنشأة قد تحولت إلى نظام احتياطي.