مراكز تجنيد مقاتلي فاغنر تستأنف عملها بعد انتهاء التمرد في روسيا

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- استأنفت مراكز التجنيد التابعة لمجموعة فاغنر في مدينتي تيومين ونوفوسيبيرسك الروسيتين تجنيد المقاتلين، وفقًا لوسائل إعلام رسمية روسية، الاثنين، بعد إغلاق مؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط تمرد مجموعة فاغنر المسلحة.

وقال موظف بالمركز لوكالة تاس إن "مركز التجنيد لمقاتلي" فاغنر "في تيومين استأنف عمله كالمعتاد".

كما استأنف مركز التوظيف فاغنر في نوفوسيبيرسك، جنوب سيبيريا، العمل يوم الاثنين، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

أفاد مراسل تاس أنه تم تعليق الملصقات الإعلانية مرة أخرى عند مدخل المركز الواقع في وسط نوفوسيبيرسك، بعد أن أُزيلت اللافتات، وتوقف المركز عن العمل، السبت، حسبما ذكرت تاس.

كما صرح مركز مجموعة فاغنر في سانت بطرسبرغ لشبكة CNN، الاثنين، أن المركز "يواصل العمل كالمعتاد وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي".