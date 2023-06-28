(CNN)-- قالت مصادر في الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، لقناة BFMTV التابعة لشبكة CNN، إن مراهق (17 عاما) لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية قُتل على يد ضابط شرطة في ضاحية نانتير، وأضافت المصادر أنه تم احتجاز الضابط بتهمة "القتل العمد".

ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عبر تويتر، أن الشرطة تحقق في الحادث، وقال: "عقب وفاة سائق مراهق في نانتير، كان ضابطا شرطة يفحصانه، فتحت الشرطة تحقيقا لتسليط الضوء على ملابسات هذه المأساة".

وأبلغت الشرطة قناة BFMTV أن السيارة التي كان يقودها المراهق اصطدمت بعمود على بعد أمتار قليلة وأن السائق توفي متأثرا بجراحه على الرغم من تدخل الأجهزة الأمنية.

ونقلت القناة عن مكتب المدعي العام في باريس قوله إنه تم اعتقال راكب آخر وهرب ثالث من مكان الحادث لكنه لا يزال "مطلوبا".

وقال رئيس شرطة باريس لوران نونيز لـ BFMTV في مقابلة: "هذه السيارة رفضت الامتثال أولا، ثم كانت هناك محاولة جديدة للسيطرة من قبل ضابطي الشرطة".

وأضاف: "في ذلك الوقت، أعاد السائق، الذي أطفأ المحرك أولا، تشغيل السيارة ثم تحرك وهنا استخدم الشرطي سلاحه الناري".

ودعا مكتب المدعي العام في باريس إلى تشريح الجثة، الأربعاء.