الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة ثالثة خلال شهر قادمة من الأراضي السورية

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الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة ثالثة خلال شهر قادمة من الأراضي السورية
Credit: LEILA GORCHEV/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسقط الجيش الأردني ثالث طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية في غضون الشهر الحالي، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في قيادة القوات المسلحة الأردنية.

وقال المصدر العسكري "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه جرى التعامل مع الطائرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، ونقلها إلى الجهات المختصة.

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