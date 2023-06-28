أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الأجهزة الأمنية الأوكرانية إلقاء القبض على رجل ادعت أنه ساهم في ضرب مطعم البيتزا في مدينة كراماتورسك عبر إرسال فيديو للقوات المسلحة الروسية قبل تنفيذ الضربة الثلاثاء.

ووصفت أوكرانيا الرجل بأنه "عميل للاستخبارات الروسية" بسبب دوره في الضربة على المطعم.

وجاء في بيان الأمن الأوكراني: "لقد تم تحديد أن المنسق المعتقل في الضربة على كراماتورسك كان عميلاً للقسم الرئيسي للواء العام للقوات المسلحة الروسية. وقد أوكلت إليه مهمة معرفة ما إذا كان المطعم المذكور مفتوحًا وتسجيل أسماء الزوار الموجودين هناك".

وأضافت كييف: "في إطار تنفيذ توجيهات العدو، صور عميل القوات المسلحة الروسية فيديو للموقع وللمركبات التي كانت تقف قربه، ثم أرسل اللقطات إلى الاستخبارات العسكرية الروسية".

وادعى الأمن الأوكراني بالقول: "وبعد تلقي هذه المعلومات، استهدف المحتلون الروس المطعم أثناء وجود ناس بداخله".

وأسفرت الضربة الروسية عن مقتل 10 أشخاص بينهم قُصّر، وإصابة 61 آخرين وفقا للشرطة الأوكرانية.