(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق" بدلا من غزو أوكرانيا.

وصرح بايدن، لشبكة CNN، خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، بأن بوتين أصبح "أضعف بشكل مطلق" بسبب تمرد مجموعة فاغنر الذي لم يدم طويلا.

وتابع: ""من الصعب التكهن ولكن من الواضح أن (بوتين) يخسر الحرب في العراق (بدلا من أوكرانيا)، و يخسر الحرب في الداخل، لقد أصبح منبوذا بعض الشيء في جميع أنحاء العالم، وليس بالنسبة لحلف الناتو، والاتحاد الأوروبي فقط ، بل اليابان".

ولدى سؤاله مرة أخرى عما إذا كان الرئيس الروسي أضعف اليوم مما كان عليه الأسبوع الماضي، قال بايدن: "أعرف أنه كذلك".

وكان هذا التصريح هو أكثر تصريحات الرئيس الأمريكي صراحة حتى الآن حول كيفية تأثير التمرد الذي قام به رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين على مكانة الرئيس الروسي.

وتوخى بايدن وإدارته الحذر في التعليق على تلك الأحداث، تجنبا لتقديم ذريعة لبوتين لادعاء وجود مؤامرة غربية للإطاحة به، لكن الرئيس الأمريكي عرض بشكل صريح يوم الأربعاء وجهة نظره حول وضع نظيره الروسي.