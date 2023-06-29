تعليق أمريكي رسمي على حرق نسخة القرآن في السويد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت وزارة الخارجية الأمريكية على حرق نسخة من القرآن خلال مظاهرة في كندا وسط الضجة والبيانات الرسمية المنددة بالحادث الصادرة عن دول عربية وإسلامية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ردا على سؤال جاء خلال الملخص اليومي للوزارة: " اسمحوا لي أن أقول شيئين.. وهذا ليس شيئًا لم تسمعونا نقوله من قبل.. لقد قلنا باستمرار أن حرق النصوص الدينية أمر غير محترم ومؤذٍ، وما قد يكون قانونيًا بالتأكيد ليس مناسبًا بالضرورة.. ولذا سأدع حكومة السويد وسلطات إنفاذ القانون المحلية تتحدث على وجه التحديد أو أكثر عن هذا الحادث بالذات".

وتابع قائلا في رده: " لكن على نطاق واسع، نواصل تشجيع المجر وتركيا على التصديق على بروتوكول انضمام السويد دون تأخير حتى نتمكن من الترحيب بالسويد في الحلف في أقرب وقت ممكن.. نعتقد أن السويد أوفت بالتزاماتها بموجب اتفاقية المذكرة الثلاثية التي تم الاتفاق عليها مع فنلندا وتركيا على هامش قمة مدريد العام الماضي.."

وأضاف: "نعتقد أن السويد شريك دفاعي قوي ومقتدر يشاركنا قيم الناتو وسوف يقوي الحلف ويساهم في الأمن الأوروبي، وما زلنا نعتقد أن السويد يجب أن تصبح عضوًا في الناتو في أقرب وقت ممكن".