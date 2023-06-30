ألمانيا تصدر تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصدرت ألمانيا تحذيرًا من السفر لفرنسا بسبب الاضطرابات المتزايدة التي تجتاح فرنسا لليلة ثالثة بعد إطلاق الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا الثلاثاء.

ونص تحذير السفر على " كانت هناك أعمال شغب عنيفة في بعض أحياء وضواحي باريس منذ 27 يونيو/حزيران، خاصة في نانتير ومدن كبرى أخرى في فرنسا".

ويُنبه التحذير المواطنين الألمان بضرورة "معرفة الوضع الحالي حيث تقيم وتجنب الأماكن واسعة النطاق التي تشهد أعمال شغب عنيفة".

ويُضيف التحذير أنه تم فرض قيود على النقل المحلي وتنفيذ حظر التجول في بلدة كلامارت جنوب غرب باريس.