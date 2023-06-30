فيديو بوتين يتحدث عن "وعد" قطعه لمحمد بن زايد ويثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتصريحاته عن وعد قطعه للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد.

ويقول بوتين في مقطع الفيديو المتداول الذي نشرته قناة RT الروسية (وفقا لترجمتها):" لقد قلت عندما كنا في المسجد قلت إنني وعدت رئيس دولة الإمارات.. التقيت به خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي ووعدته أن أرسل له مواد.. لقد أبلغته أنني سأذهب قريبا إلى هنا ووعدته أن أرسل له مواد عن مدينة دربند وعن هذه المواقع الأثرية لذلك أطلب منكم إعداد ذلك لإرسالها.."

ولم يوضح مقطع الفيديو المواد التي وعد بها الرئيس الروسي للشيخ محمد بن زايد.

وجاء مقطع الفيديو المتداول وسط التفاعل الواسع الذي أثاره الرئيس الروسي خلال زيارة مسجد في داغستان والأسلوب الذي حمل به نسخة من القرآن أهديت إليه.