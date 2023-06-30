المحكمة العُليا الأمريكية ترفض برنامج بايدن لتخفيف ديون الطلاب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- منعت المحكمة العليا خطة الإعفاء من قروض الطلاب التي وضعتها إدارة بايدن، الجمعة، مما أدى إلى إبطال برنامج يهدف إلى تقديم ما يصل إلى 20 ألف دولار من الإعفاء لكل شخص من ملايين المقترضين الذين يعانون من الديون المستحقة في أعقاب جائحة كورونا.

وقالت محكمة أمريكية إن وزارة التعليم ليس لديها السلطة لـ"إلغاء 430 مليار دولار من قاعدة قروض الطلاب".

كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للأغلبية: " يؤكد الوزير أن قانون HEROES يمنحه سلطة إلغاء 430 مليار دولار من أصل قرض الطالب"، ثم أضاف: "هذا القانون لا يفعل ذلك".

وأردف قائلا: "نرى اليوم أن القانون يسمح للوزير "بالتنازل أو تعديل" الأحكام القانونية الحالية"، لكنه لا يسمح له بـ"بإعادة كتابة هذا القانون من الصفر".

وقال إن الحكومة بحاجة إلى تفويض مباشر من الكونغرس قبل محاولة محو ما يقدر بنحو 430 مليار دولار من ديون قروض الطلاب الفيدرالية تحت ستار الوباء.

وكتب روبيرتس: "لا يمكن وصف خطة الوزير الشاملة لإلغاء الديون بأنها تنازل - فهي لا تلغي الأحكام الحالية فحسب، بل تزيدها وتوسعها بشكل كبير".