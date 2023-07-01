باريس، فرنسا (CNN)-- استمرت الاحتجاجات في فرنسا حتى الصباح الباكر يوم السبت بعد أن أطلقت الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما في ضاحية نانتير بباريس يوم الثلاثاء.

وفي تحد للحظر المعلن يوم الجمعة على جميع "الأحداث واسعة النطاق" في البلاد، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن، حسبما ذكرت قناة BFMTV التابعة لشبكة CNN.

وقالت قناة BFMTV نقلا عن وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن 341 شخصا على الأقل اعتقلوا ليل الجمعة، كما أعلن دارمانان، عبر تويتر، أنه سيتم إرسال تعزيزات إلى مرسيليا، حيث قال رئيس البلدية إن "أعمال عنف ونهب تحدث".

وذكر عمدة مرسيليا بينوا بايان، عبر تويتر: "في مرسيليا، مشاهد النهب والعنف غير مقبولة، أدين بشدة أعمال العنف هذه، وأدعو الدولة إلى إرسال قوات إضافية لإنفاذ القانون على الفور".

ونقلت قناة BFMTV عن الشرطة لكن دون إعطاء تفاصيل وقوع انفجار في ميناء مرسيليا القديم دون أن يسفر عن أي إصابات.